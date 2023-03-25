السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إصابة الجزيري وهدف معلول.. تونس تضرب ليبيا بثلاثية فى تصفيات أمم أفريقيا

منتخب تونس
منتخب تونس

حقق منتخب تونس فوزا مستحقا على ليبيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وأقيمت مباراة تونس وليبيا على أرضية استاد رادس في إطار لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالتصفيات القارية.

افتتح يوسف المساكني لصالح تونس في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل علي معلول الهدف الثاني لصالح نسور قرطاج في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

واختتم هيثم الجويني ثلاثية منتخب تونس في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إصابة سيف الجزيري لاعب الزمالك ومنتخب تونس وخروجه من اللقاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب تونس عند 7 نقاط محتلًا صدارة ترتيب المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

منتخب تونس منتخب ليبيا تصفيات أمم أفريقيا 2024 على معلول

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