السبت 25 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تصفيات أمم أفريقيا.. منتخب الكاميرون يسقط فى فخ التعادل أمام ناميبيا

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون

سقط منتخب الكاميرون في فخ التعادل الإيجابي على ملعبه أمام ناميبيا بهدف لكل فريق، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

تقدم بيتر شالوليلي، مهاجم صن داونز، الجنوب أفريقي لصالح منتخب ناميبيا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وأدرك نيكولاس نكولو التعادل لصالح منتخب الكاميرون في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وارتفع رصيد الكاميرون عند 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بينما يأتي منتخب ناميبيا في المركز الثاني برصيد نقطتين.

ويتواجد منتخبا الكاميرون وناميبيا في المجموعة الثالثة رفقة كلا من بوروندي وكينيا.
 

منتخب الكاميرون منتخب ناميبيا تصفيات كأس أمم أفريقيا بيتر شالوليلي

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