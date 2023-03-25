تصفيات أمم أفريقيا.. منتخب الكاميرون يسقط فى فخ التعادل أمام ناميبيا

سقط منتخب الكاميرون في فخ التعادل الإيجابي على ملعبه أمام ناميبيا بهدف لكل فريق، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

تقدم بيتر شالوليلي، مهاجم صن داونز، الجنوب أفريقي لصالح منتخب ناميبيا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وأدرك نيكولاس نكولو التعادل لصالح منتخب الكاميرون في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وارتفع رصيد الكاميرون عند 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بينما يأتي منتخب ناميبيا في المركز الثاني برصيد نقطتين.

ويتواجد منتخبا الكاميرون وناميبيا في المجموعة الثالثة رفقة كلا من بوروندي وكينيا.

