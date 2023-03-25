السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ثالث يوم رمضان.. وصفات سريعة للسحور اليوم السبت 25 مارس 2023

سحور
سحور

مع بداية الساعات الأولى الصباحية شغل بال المواطنين معرفة وصفات سريعة للسحور اليوم السبت 25 مارس 2023 عبر جوجل في ثالث يوم رمضان، حيث تريد الأسر المصرية معرفة طرق تحضير سحور سريعة فالسحور وجبة أساسية من أهم وجبات شهر رمضان المبارك، ولابد من أن تقوم باختيار أصناف هذه الوجبة وتكون بعناية شديدة، حيث أن الأطعمة سهلة الهضم والاعتماد على كافة الخضروات والبقوليات.

 

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ثالث يوم رمضان.. وصفات سريعة للسحور اليوم السبت 25 مارس 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير سحور رمضان خفيف على المعدة اليوم السبت ثالث يوم رمضان 2023.

وتبحثن كافة ربات البيوت عن سحور رمضان يكون خفيف على المعدة والتنويع فيها بمائدة السحور لكي لا تمل المعدة، فلا يجب أن يقتصر السحور الرمضاني على وجبة الفول والزبادي فقط، ولكن يجب التنويع مطلوب من حيث أن تكون المصادر الغذائية الأخرى من خلال الفيتامينات والمعادن.

والفول المدمس هو وجبة سحور أساسية على المائدة ويتاح تحضيره بآلاف الوصفات المتنوعة، حيث أن الفول بالبيض، والفول بالسجق، والفول بالطماطم، والفول بالليمون والطحينة، ووجب الفول بالسلطة، والفول بالحمص، وذلك يكون بالإضافة أيضا لوصفات البيض اللامتناهية من بيض الأومليت أو البيض المقلي أو أيضا البيض المسلوق، وما سيجعل الفول والبيض سحور رمضان يكون خفيف على المعدة ما التالي:

والطبق الثاني يكون من أطباق سحور رمضان خفيف في المعدة فهو سيتمثل في البيض فهو سيحتوي على كميات كبيرة من كميات البروتين، والفيتامينات وكذلك العناصر الغذائية الأخرى التي ستشبع الصائم طوال النهار.


وللحصول على وجبة “بيض مشبعة” في سحور رمضان يتاح تحضيره عجة مع جميع الخضروات بالقليل من ضمن المواد الدهنية، أو ستناوله بيض مسلوق خفيف وتكون بقليل من الملح والفلفل الأسود.


والمميز بتناول البيض على وجبة سحور رمضان كذلك هو احتواء البيض على مادة الكولين وهي مادة كيميائية تعزز صحة خلايا الدماغ، وهو ما يحتاج له الصائم خلال فترة الصيام تحديدا.
 

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وانشر أفكار سحور رمضان خفيف يكون على المعدة بخلاف وجبة الفول والبيض كالتالي:

 

  • جبنة بالطماطم والريحان.
     
  • زبادي وتمر.
     
  • بطاطس مسلوقة مبهرة بالأعشاب.
     
  • وسمبوسك بالجبنة مطهوة في الفرن.
     
  • ولبن رائب وفواكه مجففة.
     
  • وطبق سلطة خضراء وثمرتين موز.
     
  • وكذلك جبنة فيتا بالنعناع وشرائح من الخيار.
     
  • وشوفان باللبن.
     
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