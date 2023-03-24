موعد السحور فى ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2023
مع انتهاء أول أيام شهر رمضان المبارك وبداية الساعات الأولى من شهر رمضان الكريم للعام 2023 وازداد البحث من قبل الكثير بمحرك "جوجل" الشهير حول موعد السحور ثاني أيام رمضان.
موعد السحور ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2023
ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد السحور و الأمساك يوم 2 من شهر رمضان:
موعد السحور ثاني يوم في رمضان 2023
يتم السحور فى تمام الساعة 02:09
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موعد الإمساك ثاني يوم رمضان 2023
يتم الإمساك تمام الساعة 04:07
موعد اذان الفجر ثاني يوم رمضان 2023
يؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة 04:27
إمساكية شهر رمضان 2023
اليوم
رمضان
ميلادي
صلاة الفجر
الشروق
صلاة الظهر
صلاة العصر
صلاة المغرب
صلاة العشاء
الخميس
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23 مارس، 2023
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الجمعة
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السبت
3
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الأحد
4
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الأثنين
5
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الثلاثاء
6
28 مارس، 2023
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الأربعاء
7
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الخميس
8
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07:50 م
الجمعة
9
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04:28 ص
05:53 ص
12:07 م
03:38 م
06:20 م
07:50 م
السبت
10
01 أبريل، 2023
04:26 ص
05:52 ص
12:07 م
03:38 م
06:21 م
07:51 م
الأحد
11
02 أبريل، 2023
04:25 ص
05:51 ص
12:06 م
03:38 م
06:22 م
07:52 م
الأثنين
12
03 أبريل، 2023
04:24 ص
05:50 ص
12:06 م
03:38 م
06:22 م
07:52 م
الثلاثاء
13
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04:22 ص
05:48 ص
12:06 م
03:38 م
06:23 م
07:53 م
الأربعاء
14
05 أبريل، 2023
04:21 ص
05:47 ص
12:05 م
03:38 م
06:23 م
07:53 م
الخميس
15
06 أبريل، 2023
04:19 ص
05:46 ص
12:05 م
03:38 م
06:24 م
07:54 م
الجمعة
16
07 أبريل، 2023
04:18 ص
05:45 ص
12:05 م
03:38 م
06:25 م
07:55 م
السبت
17
08 أبريل، 2023
04:17 ص
05:44 ص
12:05 م
03:38 م
06:25 م
07:55 م
الأحد
18
09 أبريل، 2023
04:15 ص
05:43 ص
12:04 م
03:38 م
06:26 م
07:56 م
الأثنين
19
10 أبريل، 2023
04:14 ص
05:41 ص
12:04 م
03:38 م
06:27 م
07:57 م
الثلاثاء
20
11 أبريل، 2023
04:13 ص
05:40 ص
12:04 م
03:38 م
06:27 م
07:57 م
الأربعاء
21
12 أبريل، 2023
04:11 ص
05:39 ص
12:03 م
03:38 م
06:28 م
07:58 م
الخميس
22
13 أبريل، 2023
04:10 ص
05:38 ص
12:03 م
03:38 م
06:28 م
07:58 م
الجمعة
23
14 أبريل، 2023
04:09 ص
05:37 ص
12:03 م
03:38 م
06:29 م
07:59 م
السبت
24
15 أبريل، 2023
04:07 ص
05:36 ص
12:03 م
03:38 م
06:30 م
08:00 م
الأحد
25
16 أبريل، 2023
04:06 ص
05:35 ص
12:02 م
03:38 م
06:30 م
08:00 م
الأثنين
26
17 أبريل، 2023
04:05 ص
05:34 ص
12:02 م
03:38 م
06:31 م
08:01 م
الثلاثاء
27
18 أبريل، 2023
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05:33 ص
12:02 م
03:37 م
06:31 م
08:01 م
الأربعاء
28
19 أبريل، 2023
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03:37 م
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الخميس
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20 أبريل، 2023
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الجمعة
30
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