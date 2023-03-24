الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد السحور فى ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2023

السحور
السحور

مع انتهاء أول أيام شهر رمضان المبارك وبداية الساعات الأولى من شهر رمضان الكريم للعام 2023 وازداد البحث من قبل الكثير بمحرك "جوجل" الشهير حول موعد السحور ثاني أيام رمضان.

 

موعد السحور ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2023 

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد السحور و الأمساك يوم 2 من شهر رمضان:

موعد السحور ثاني يوم في رمضان 2023 

يتم السحور فى تمام الساعة  02:09

 

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موعد الإمساك ثاني يوم رمضان 2023 

يتم الإمساك تمام الساعة  04:07

موعد اذان الفجر ثاني يوم رمضان 2023 

يؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة  04:27

إمساكية شهر رمضان 2023

اليوم

رمضان

ميلادي

صلاة الفجر

الشروق

صلاة الظهر

صلاة العصر

صلاة المغرب

صلاة العشاء

الخميس

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23 مارس، 2023

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06:15 م

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الجمعة

2

24 مارس، 2023

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07:46 م

السبت

3

25 مارس، 2023

04:37 ص

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06:16 م

07:46 م

الأحد

4

26 مارس، 2023

04:36 ص

06:00 ص

12:09 م

03:38 م

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07:47 م

الأثنين

5

27 مارس، 2023

04:34 ص

05:59 ص

12:08 م

03:38 م

06:17 م

07:47 م

الثلاثاء

6

28 مارس، 2023

04:33 ص

05:58 ص

12:08 م

03:38 م

06:18 م

07:48 م

الأربعاء

7

29 مارس، 2023

04:32 ص

05:57 ص

12:08 م

03:38 م

06:19 م

07:49 م

الخميس

8

30 مارس، 2023

04:29 ص

05:54 ص

12:07 م

03:38 م

06:20 م

07:50 م

الجمعة

9

31 مارس، 2023

04:28 ص

05:53 ص

12:07 م

03:38 م

06:20 م

07:50 م

السبت

10

01 أبريل، 2023

04:26 ص

05:52 ص

12:07 م

03:38 م

06:21 م

07:51 م

الأحد

11

02 أبريل، 2023

04:25 ص

05:51 ص

12:06 م

03:38 م

06:22 م

07:52 م

الأثنين

12

03 أبريل، 2023

04:24 ص

05:50 ص

12:06 م

03:38 م

06:22 م

07:52 م

الثلاثاء

13

04 أبريل، 2023

04:22 ص

05:48 ص

12:06 م

03:38 م

06:23 م

07:53 م

الأربعاء

14

05 أبريل، 2023

04:21 ص

05:47 ص

12:05 م

03:38 م

06:23 م

07:53 م

الخميس

15

06 أبريل، 2023

04:19 ص

05:46 ص

12:05 م

03:38 م

06:24 م

07:54 م

الجمعة

16

07 أبريل، 2023

04:18 ص

05:45 ص

12:05 م

03:38 م

06:25 م

07:55 م

السبت

17

08 أبريل، 2023

04:17 ص

05:44 ص

12:05 م

03:38 م

06:25 م

07:55 م

الأحد

18

09 أبريل، 2023

04:15 ص

05:43 ص

12:04 م

03:38 م

06:26 م

07:56 م

الأثنين

19

10 أبريل، 2023

04:14 ص

05:41 ص

12:04 م

03:38 م

06:27 م

07:57 م

الثلاثاء

20

11 أبريل، 2023

04:13 ص

05:40 ص

12:04 م

03:38 م

06:27 م

07:57 م

الأربعاء

21

12 أبريل، 2023

04:11 ص

05:39 ص

12:03 م

03:38 م

06:28 م

07:58 م

الخميس

22

13 أبريل، 2023

04:10 ص

05:38 ص

12:03 م

03:38 م

06:28 م

07:58 م

الجمعة

23

14 أبريل، 2023

04:09 ص

05:37 ص

12:03 م

03:38 م

06:29 م

07:59 م

السبت

24

15 أبريل، 2023

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05:36 ص

12:03 م

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06:30 م

08:00 م

الأحد

25

16 أبريل، 2023

04:06 ص

05:35 ص

12:02 م

03:38 م

06:30 م

08:00 م

الأثنين

26

17 أبريل، 2023

04:05 ص

05:34 ص

12:02 م

03:38 م

06:31 م

08:01 م

الثلاثاء

27

18 أبريل، 2023

04:03 ص

05:33 ص

12:02 م

03:37 م

06:31 م

08:01 م

الأربعاء

28

19 أبريل، 2023

04:02 ص

05:31 ص

12:02 م

03:37 م

06:32 م

08:02 م

الخميس

29

20 أبريل، 2023

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12:02 م

03:37 م

06:33 م

08:03 م

الجمعة

30

21 أبريل، 2023

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12:01 م

03:37 م

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بداية الساعات الأولى شهر رمضان الكريم الامساك موعد الإمساك ثاني موعد أذان الفجر امساكية شهر رمضان اول يوم رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

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