اقتراحات سحور صحى فى خطوات بسيطة

يرغب العديد من الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معين طوال العام ألا يواجهون أي خلل في شهر رمضان خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

فيما يلي خيارات لأطعمة صحية في وجبة السحور.

من النصائح ذات الأهمية القصوى شرب المياه بكثرة خلال الفترة ما بين السحور والإفطار حتى تدخل للجسم الكمية التى يحتاجها من المياه.

تجنب الأطعمة المالحة على وجبة الإفطار حتى لا يتعارض هذا مع ضبط الضغط الخاص بك كالمخلل والزيتون، المكسرات وغيرها من الأطعمة التى تتسبب في هذا.

تناول الألياف الغذائية مثل الفواكة الطازجة، والخضروات الخضراء كالخس والخيار.

تعد وجبة الشوفان من الوجبات المشبعة للغاية ومناسبة لوجبة السحور كما أن الشوفان له قيمة غذائية بإعتباره مصدر للحبوب الكاملة والسوائل.

لبن الزبادي يعد من الخيارات الجيدة كما يعد مصدر جيد لبعض العناصر الغذائية مثل اليود، الكاليسوم، فيتامين ب، السوائل ويمكن إضافة الفواكه له.

ويمكن للبيض المسلوق أن يعد وجبة كاملة للسحور

الجبن وإضافة الزعتر وزيت الزيتون عليه مع تجنب المشروبات الغازية لعدم الشعور بالعطش الشديد خلال نهار رمضان.

تجنب تناول المسكنات الخاصة بالألم على وجبة السحور .

تعد حبوب الإفطار من الخيارات الصحية بالنسبة لوجبة السحور حيث أنها مليئة الألياف، و مدعمة بالمعادن والفيتامينات المفيدة للجسم، وبالتالي فإنها تزيد القيمة الغذائية، و يمكن الحصول على السوائل والعناصر الغذائية، مثل: الكالسيوم، واليود، وفيتامينات ب من الحليب.

ولابد أن ندرك أهمية وجبة السحور خلال شهر رمضان لعدم تجاهلها فهي تعمل على تدعيم الجسم خلال ساعات الصيام، وعلى وجه الخصوص النساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن، والمراهقين، و الأطفال الذين يرغبون بالصيام، لذا لابد أن تكون صحية ومشبعة.