الراحلة سعاد حسنى الحاضر الغائب فى مسلسل «الكبير أوى ٧ »

تصدر مشهد خيانة الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، لزوجته مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر موقع البحث جوجل.



وظهرت صورة الفنانة سعاد حسني، لتكون الحاضر الغائب في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع منه، في المشهد الذي جمع الرباعي الفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد، والفنان حاتم صلاح، والفنان أحمد جواد.



واحتفى رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بهذه اللقطة التي أعجبت الكثير، باهتمام صناع وأبطال مسلسل الكبير أوي ٧ بظهور الفنانة الراحلة سعاد حسني، لتكن هي الحاضر الغائب ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع.



أحداث «الكبير أوى 7»

تدور حداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.



ويرتب “الكبير” الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد أن يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي " الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.