السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمالة المرأة والأطفال.. «ضرب نار» يسلط الضوء على أبرز أزمات الأسرة المصرية

احمد العوضي
احمد العوضي

نجاح كبير حققه مسلسل “ضرب نار” للنجميين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، منذ انطلاق الحلقات الأولى له،  حيث يرصد المسلسل عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالأسرة المصرية، وتجري أحداثه في أماكن حقيقية بشوارع شبرا وبولاق وامبابه.

ويتناول العمل عددًا من الموضوعات التي تشغل الأسرة منها على سبيل المثال، العقبات التي تواجهها المرأة العاملة ومنها “التحرش”.

كما ترصد أحداث المسلسل مشكلة “عمالة الأطفال” وتعرض بعضهم لظروف عمل قاسية تصل في بعض الأحيان إلى الانتهاكات الجسدية في محاولة مجتمعية لمواجهة تلك المشكلات.

كما يرصد العمل فكرة استغلال اصحاب التفوذ لنفوذهم لتسهيل الأعمال غير المشروعه.

كما يتناول العمل تفاصيل مهمة حول شهامه ولاد الحارة المصرية، وكيف يتحركون لمساعدة بعضهما في إطار من المحبه بينهما، دون اي طلب بالمقابل في حاله مساعدتهم، وحدة الحب والرقي هو ما يجمعها، فالعمل يساعد على نشر واظهار حقائق غائبه عن الحارة الشعبية .

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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