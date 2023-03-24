السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في أبو المطامير

جثة
جثة

لقيت طفلة مصرعها؛ جراء تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة؛ إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى "خديجة عوض خيرالله"، 14 سنة، مقيمة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

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