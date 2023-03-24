مصرع شخص في حادث تصادم على طريق منية النصر بالدقهلية

لقى شخص مصرعه بمحافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم بين “توك توك” و “موتوسيكل” علي طريق “منية النصر - المطرية”.

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم توك توك و موتوسيكلأمام قريه الرياض التابعة لمركز منية النصر

انتقل علي الفور ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم موتوسيكل مع توك توك واسفر الحادث عن وفاه قائد الموتوسيكل ويدعي «محمد احمد احمد البغدادي» ٤٥ عامًا،ومقيم بمدينه ميت سلسيل .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجري نقل الجثه الي مستشفى منيه النصر تحت تصرف النيابة العامة