الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الفرنسيون يهزمون المماليك في ثالث حلقات «سره الباتع»

سرة الباتع
سرة الباتع

حرص عدد من المواطنين على متابعة مسلسل سره الباتع اول تجربة المخرج خالد يوسف، في الدراما الرمضانية، والتي تصل بتجربة خاصة اذ يقدم ملحمه تاريخية عظيمة، عن الشعب المصري مع الاحتلال الفرنسي.

تدور أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “سره الباتع”، والذي يعرض على عدد كبير من شاشات التلفاز، الذي دخل السباق الرمضاني بقوة و يشارك فيه حسين فهمي، واحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، والشاعر هشام الجخ، الذين يصنعون ملحمة تاريخية عظيمة لإحدى القرى المصرية في مقاومة الاحتلال الفرنسي وهيمنه المماليك عليهم.

يسعى خالد يوسف خلال مسلسل "سره الباتع" تشخيص لبعض الأحداث التاريخية خلال الحملة الفرنسية على مصر، وهو قصة من قصص الكاتب العظيم يوسف إدريس، وتدور أحداثه بين الحاضر والماضي.

الفرنسيون يفوزون بالحرب وتتحول القرية لمستعمرة فرنسية في “سره الباتع”

تجسد أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "سره الباتع" رمضان 2023، واقعة بدء دخول الفرنسين لمصر، وهزيمة المماليك، إذ يروي لافنان حسين فهمي، والذي يجسد دور العالم الفرنسي، كليمان، الذي كان يؤرخ  الحملة الفرنسية في مصر، والذي والذي حكي مذكراته، عن عمليات الهجوم التي عانى منها أهل القرية في التصدي للمماليك والتي انتهت بإجبارهم على الدخول في الحرب والحملة الفرنسية.

وبعدما فشل نابليون في التعامل مع أهالي القرية، وجدوا في الصباح الباكر، المماليك يجمعون الأهالي في ساحة القرية، ويأخدون أقوى شبابها، للمشاركة في حرب المماليك ضد الفرنسين.

وبعدها وضع خطة هروب مع الشباب الذين امتنعوا عن الذهاب مع الفرنسين المماليك، وسرقوا جواد وأحصنة أحد أثرياء القرية، وأقنعوا الشباب بالهروب من الحرية وساحة المعركة.

يعود عدد كبير من أهالي من ساحة الحرب، ويفوز الجنود الفرنسيين وهم يرتدون ملابسهم الحريرية، على المماليك الذين جندوا شباب القرية رغمًا عنهم.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع 

ويتم عرض مسلسل “سره الباتع” عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

on drama أحمد صلاح السعدني أحمد فهمي الاحتلال الفرنسي الحملة الفرنسية على مصر الحلقة الثالثة الشعب المصر الشاعر هشام الجخ السباق الرمضان السباق الرمضاني

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