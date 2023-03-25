البنتاجون: لا نسعى لمحاربة إيران وتواجدنا فى سوريا مرتبط بمكافحة الإرهاب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنهم لا يسعوا لمواجهة إيران، وأن تواجدهم في سوريا مرتبط بمكافحة الإرهاب في سوريا، مؤكدين أنهم يعملون مع مجلس الشيوخ الأميركي لتعزيز مهامهم حول العالم.

وأضاف البنتاجون أنهم قاموا بإستهداف مواقع تابعة لإيران شرقي سوريا ، وإن الضربات في سوريا كانت دفاعية لحماية القوات الأمريكية، وأكدوا بالقول “استهدفنا منشأتين في شرقي سوريا”.



وأضاف البنتاجون قائلاً: نأخذ مهمة حماية قواتنا على محمل الجد ، كما نعمل على مراجعة نقاط الدفاع عن قواعدنا في سوريا.

واكد البنتاجون أن 10 صواريخ استهدفت قاعدة للتحالف في شرقي سوريا.

وبالأمس شن الجيش الأمريكي، غارات على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في شرقي سوريا رداً علي هجوم بمسيرة، أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 6 آخرين، وفق ما أفاد به البنتاجون.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان لها إن المسيرة قصفت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة شمال شرقي سوريا في حوالي الساعة 1:40 مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة متعاقد أمريكي آخر بالإضافة إلى 5 من أفراد القوات الأمريكية. ويعتقد أن المسيرة تعود لإيران.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم السماح للقيادة المركزية الأمريكية بشن غارات جوية دقيقة ليل الخميس على المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني في شرقي سوريا.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارات في دير الزور في سوريا، وهي محافظة استراتيجية على الحدود مع العراق، وتحتوي على حقول نفط.

وشهدت المنطقة أيضًا ضربات جوية يشتبه في أن إسرائيل نفذتها في الأشهر الأخيرة استهدفت طرق الإمداد الإيرانية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات الأمريكية قتلت ستة مقاتلين مدعومين من إيران في مستودع أسلحة في حي حرابيش بمدينة دير الزور شرقي البلاد.

وقال المرصد، الذي يعتمد على شبكة اتصالات محلية في سوريا، إن قصفًا أمريكيًا لموقع بالقرب من بلدة الميادين أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين آخرين.