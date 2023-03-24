الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نيللى كريم : «هشام عاشور ممثل كويس بس معندوش خبرة»

نيللي كريم
نيللي كريم

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها جسدت عدة أدوار صعبة أصابتها بالإرهاق، لافتة إلى أن مسلسل "ذات" استغرق الكثير من الوقت في التصوير.

 وأضافت الفنانة نيللي كريم خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر فضائية "الحياة"، أنها تحب المخرج القوي.

وتابعت: "بحب الفنانة شيماء سيف، قلبها حلو وبيضحك للدنيا وبشوشة، وكلنا محتاجين ضحك وطاقة حلوة".

وأشارت الفنانة نيللي كريم، إلى أنها طلبت من ابنتها أن تعمل وعمرها صغير، معقبة: "لازم يعرفوا من سن صغير إن الفلوس مش بالسهل تتجاب، ولو في الصيف بدل ما يقعدوا على التليفونات ويعملوا حاجة مش مفيدة، ليه مش يعملوا حاجة مفيدة ويحسوا بالتعب".

وعن قدرات زوجها هشام عاشور في التمثيل، قالت: "ممثل كويس بس معندوش خبرة كبيرة لسه بحكم الأعمال، دائمًا نحصل على الخبرة من كثرة الأعمال التي نقدمها".

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