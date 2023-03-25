جاليرى بيكاسو يستضيف الدورة العشرين من «نون وفنون».. الثلاثاء

يستضيف جاليري بيكاسو بالزمالك معرض "نون وفنون" في نسخته العشرين، وذلك في الساعة الـ 8 من مساء الثلاثاء الموافق 28 مارس الجاري .

ومعرض “نون وفنون” هو معرض بدأت نسخته الأولى منذ 1997 و هو معرض مخصص للفنانات حرصًا منا على إبراز الدور النسائى في حركة الفن التشكيلي واستكمالاً لنجاح "نون و فنون" في نسخاته السابقة.

وتاتي نسخة هذا العام لإطلاق مبادرة لدعم المرأة من خلال النسخة العشرون من “نــــون وفنـــــون”، ويضم المعرض أكثر من 45 فنانة من أجيال مختلفة بالتعاون مع مستشفى "بــــــهـــــيــــة" لسرطان الثدي دعماً لكل المحاربات الباسلات.

يأتي المعرض إي اطار الدعم المستمر للفنانات وايمانا بتحريير طاقتهن الإبداعية والعطائية على حدا سواء.

وقد لفت البيان إلى احتفال الجاليري هذا العام بالسيدات اللواتي أثرن في الحركة الفنية بقدر ما أثرن في حياتنا خلال اطلاق "نونوفنون" في نسخته العشرين، وهو معرض جماعي نسائي يضم فنانانات من مختلف الأجيال بداية من رائدات الفن التشكيلي بجانب فنانات بارزات وصولا إلى فنانات صاعدت يخطون خطوات مبهرة في الأونة الأخيرة

واشار البيا ن إلى ان المعرض جاء "ايمانا منا بأهمية دورنا الاجتماعي كمؤسسة وتزامنا مع شهر الرأة الذي يضم يوم المرأة العالمي وعيد الأم نبادر بشكل مختلف هذا العام على دعم المرأة حيث ستتوجه نسبة من ريع إلى المعرض إلى مستشفي بهية لشرطان الذدي دعما لكل المحاربات الباسلات

ومن الفنانات المشاركات في المعرض انجي افلاطون ، تحية حليم ،جاذبية سري ، فايزة محمود ، كوكب العسال ، أماني زهران ، أماني عبد الباري ، إيمان أسامة ، أيمان ‘زت ، بسنت فتحي ، تريزا أنطوان لويس ، جيهان جاد ، جيهان فايز ، جيهان ماهر ، نان رمضان ، دينا صموئيل ، مروة طلعت نورهان خورشيد ، وئام على ، ياسمين رضا وغيرهم .