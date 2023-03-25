السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جاليرى بيكاسو يستضيف الدورة العشرين من «نون وفنون».. الثلاثاء

جاليري بيكاسو يستضيف
جاليري بيكاسو يستضيف الدورة العشرون من "نون وفنون "

يستضيف جاليري بيكاسو بالزمالك معرض "نون وفنون" في نسخته العشرين، وذلك في الساعة الـ 8 من مساء الثلاثاء الموافق 28 مارس الجاري .

ومعرض “نون وفنون” هو معرض بدأت نسخته الأولى منذ 1997 و هو معرض مخصص للفنانات حرصًا منا على إبراز الدور النسائى في حركة الفن التشكيلي واستكمالاً لنجاح "نون و فنون" في نسخاته السابقة.

وتاتي نسخة هذا العام لإطلاق مبادرة  لدعم المرأة من خلال النسخة العشرون من “نــــون وفنـــــون”، ويضم المعرض أكثر من 45 فنانة من أجيال مختلفة بالتعاون مع مستشفى "بــــــهـــــيــــة" لسرطان الثدي دعماً لكل المحاربات الباسلات.

يأتي المعرض إي اطار الدعم المستمر للفنانات وايمانا بتحريير طاقتهن الإبداعية والعطائية على حدا سواء.

وقد لفت البيان إلى احتفال الجاليري هذا العام بالسيدات اللواتي أثرن في الحركة الفنية بقدر ما أثرن في حياتنا خلال اطلاق "نونوفنون" في نسخته العشرين، وهو معرض جماعي نسائي يضم فنانانات من مختلف الأجيال بداية من رائدات الفن التشكيلي بجانب فنانات بارزات وصولا إلى فنانات صاعدت يخطون خطوات مبهرة في الأونة الأخيرة 

واشار البيا ن إلى ان المعرض جاء "ايمانا منا بأهمية دورنا الاجتماعي كمؤسسة وتزامنا مع شهر الرأة الذي يضم يوم المرأة العالمي وعيد الأم نبادر بشكل مختلف هذا العام على دعم المرأة حيث ستتوجه نسبة من ريع إلى المعرض إلى مستشفي بهية لشرطان الذدي  دعما لكل المحاربات الباسلات 

ومن الفنانات المشاركات في المعرض انجي افلاطون ، تحية حليم ،جاذبية سري ، فايزة محمود ، كوكب العسال ، أماني زهران ، أماني عبد الباري ، إيمان أسامة ، أيمان ‘زت ، بسنت فتحي ، تريزا أنطوان لويس ، جيهان جاد ، جيهان فايز ، جيهان ماهر ، نان رمضان ، دينا صموئيل ، مروة طلعت نورهان خورشيد ، وئام على ، ياسمين رضا وغيرهم .

جاليري بيكاسو معرض نون و فنون في نسخته العشرون نسخته الأولى منذ 1997 معرض مخصص للفنانات اكثر من 45 فنانة من اجيال مختلفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

3 رمضان.. موعد أذان الفجر وميعاد الإمساك اليوم السبت 25 مارس 2023

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

مقتل شاب طعناً بسكين على يد آخر فى القليوبية

ثالث يوم رمضان.. وصفات سريعة للسحور اليوم السبت 25 مارس 2023

إفطار الحليم وشوارع مزدحم.. كيف تحتفل الهند بقدوم شهر رمضان المبارك؟

«قبطى»: رسالة الإمام الشافعى مسلسل عظيم وأحداثه ساخنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس