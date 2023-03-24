الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بحيازة مخدرات بـ3.5 مليون جنيه 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهم 480 طربة حشيش بالجيزة بقيمة 3.5 مليون جنيه.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول المتهمين وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في ضربة أمنية حاسمة من ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالجيزة بقيمة 3,550,000 مليون جنيه.

 جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني- الأمن العام" ومديرية أمن الجيزة نشاط "عدة عناصر إجرامية" تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي "قسم شرطة الأهرام- مركز شرطة كرداسة" بمحافظة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

باتخاذ الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي: ضبط "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته "400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – 2300 قرص مخدر لعقار الترامادول- 2 طبنجة- 2 خزينة طبنجة- عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول".

وتم ضبط "شخصين، لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزتهما "80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات- طبنجة معدلة- مبلغ مالى"، ماليدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"3,550,000" مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة 4 أيام 480 طربة لمخدر أجهزة وزارة الداخلية معلومات جنائية

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وائل لطفي

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