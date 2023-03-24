الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف أسباب تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا

الملك تشارلز
الملك تشارلز

كشف خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فرنسا، عن أسباب تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا، قائلًا: «وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أكد جاهزية فرنسا لاستقبال ملك بريطانيا لكن اليوم فوجئنا ببيان الإليزيه الذي أعلن فيه عن تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث التي كانت من المفترض أن تبدأ مساء الأحد المقبل وحتى الأربعاء».

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن الصحف الفرنسية ربطت بين تلك الزيارة وبين التظاهرات الكبيرة التي شهدتها المدن الفرنسية التي شارك فيها أكثر من 3.5 مليون فرنسي، واستمرار الاحتجاجات لليوم العاشر، متابعًا: «ستكون هناك احتجاجات في فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، ويبدو أن السلطات الفرنسية لا تريد أن تبقى تلك الأجواء المتوترة وتتصدر المشهد مع زيارة الملك تشارلز الثالث».

وأشار إلى أن السلطات الفرنسية ترى أن تلك الاحتجاجات قد تفسد زيارة الملك تشارلز الثالث، خصوصًا أن تلك الزيارة ليست إلى باريس فقط، حيث كان من المتوقع أن يزور الملك تشارلز الثالث مدينة بوردو الفرنسية التي أحرق المتظاهرون بالأمس أحد الأبواب الخاصة بالبلدية هناك.

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