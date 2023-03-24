استمرار الإقبال على معارض «أهلًا رمضان» فى ثانى أيام الشهر الكريم (صور)

شهدت معارض «أهلًا رمضان» اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين؛ لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، خلال ثاني أيام شهر رمضان الكريم، حيث تصل نسبة التخفيضات داخل معارض «أهلًا رمضان» إلى 30%، مقارنةً بأسعار المحلات التجارية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث تم افتتاح عدد من منافذ البيع في مختلف المحافظات والمناطق، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وتواصل أعمالها حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وهو ما جعل الإقبال يتزايد على معارض أهلًا رمضان في مختلف مناطق الجيزة على مدار أول وثاني أيام شهر رمضان الكريم.

وجاءت أسعار السلع الغذائية داخل معارض «أهلًا رمضان» كالتالي:

- كيلوا الأرز: 14.50 جنيه.

- 500 جرام مكرونة: 9 جنيهات.

- شاي 250 جرامًا: 28 جنيهًا.

- شاي 40 جرامًا: 5 جنيهات.

- كيلو سكر أبيض: 14 جنيهًا.

- 300 جرام ملح طعام: 0.75 جنيه.

- 500 جرام عدس: 20 جنيهًا.

- 550 جرام فول: 14 جنيهًا.

- 500 جرام لوبيا: 21 جنيهًا.

- 500 جرام فاصوليا: 26 جنيهًا.

- زيت خليط 800 جرام: 35 جنيهًا.

- زيت عباد الشمس 900 جرام: 52 جنيهًا.

زيت عباد الشمس 1.7 لتر: 104 جنيهات.

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