الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبير صبرى تنتهى من تصوير دورها فى مسلسل «جميلة»

عبير صبرى
عبير صبرى

أعلنت الفنانة عبير صبري انتهاء تصوير دورها في مسلسل «جميلة»، وهو العمل الذي يشارك ضمن الماراثون الرمضاني 2023.

وقالت عبير صبري في تصريحات لـ«الدستور» إنها سعيدة للغاية بردود الأفعال على المسلسل، لافتة إلى أن الأحداث ستشهد تطورا ملحوظا خلال الحلقات.

يشارك في بطولة مسلسل «جميلة» بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

 

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