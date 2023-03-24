الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب التحريات حول العثور على جثة طفلة أمام باب شقة في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمود عوف، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة، العثور على جثة طفلة أمام باب شقة بعقار بمنطقة السيوف شرق المدينة.

 كما قررت التحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها لكشف الجنائي، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثه الطفلة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاه ووجود شبهة جنائية من عدمه حول الحادث، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي على جثة طفلة أمام شقة بعقار بشارع عزيز أنطوان بمنطقة السيوف شماعة بدائرة القسم.

- نتائج الفحص والمعاينة

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 6 طوابق، بكل طابق شقتين، ووجود جثة طفلة داخل بطانية أمام الشقة رقم 3 بالطابق الثاني.
وبفحص الجثة تبين أنها لطفلة مجهولة، عمرها 3 سنوات، ملفوفة داخل البطانية ترتدي كامل ملابسها و"حفاضة" وحذاء أسود، ولا يظهر عليها علامات تعفن ولا بها إصابات ظاهرية.
وبسؤال "إ.م.ب"، 65 سنة، بالمعاش، مالك الشقة، والذي قرر أنه عثر على الجثة أمام باب شقته، ايد ما جاء في الفحص تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قير العام تحت تصرف النيابة العامة، تحرر المحضر رقم 3256 لسنة 2023 إداري ثان الرمل، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

6 طوابق إدارة شرطة النجدة التحفظ على كاميرات المراقبة الطابق الثانى العثور علي جثة طفلة بالاسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث

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وائل لطفي

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