محافظ أسيوط يبحث إنشاء وتطوير 39 نقطة إسعاف بقرى «حياة كريمة»

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالي عدد نقاط الإسعاف المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة، وصل إلى 39 نقطة إسعاف ما بين إنشاء نقاط جديدة وتطوير ورفع كفاءة نقاط قائمة بتكلفة تبلغ 68 مليون جنيه.

وأوضح اللواء عصام سعد، أن ذلك يأتي ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتغيير الواقع المعيشي لهذه القرى، وتوفير حياة كريمة لقاطينها وفي إطار تنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الدكتور مصطفى محمود مدير عام مرفق إسعاف أسيوط.

وتناول اللقاء استعراض آخر مستجدات ومعدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير نقاط الإسعاف على مستوى المحافظة ودعم المحافظة لهذا المرفق الحيوى سواء على مستوى التجهيزات أو رفع كفاءة العنصر البشرى.

وأكد المحافظ أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله، مؤكدًا أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز لأن وجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ، والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لاستكمال العلاج.

كما اطمئن محافظ أسيوط على تقديم الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى كما تأكد من سرعة التواصل مع المواطنين لتقديم خدمات الإسعاف في أسرع وقت مشيدًا بدور رجال الإسعاف وجهودهم المتواصلة لسرعة إسعاف المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم، حيث يواصلون العمل ليلا ونهارا لإنقاذ المرضى مثنيًا على التطور الكبير الذي شهده قطاع الإسعاف، فضلا عن تزويده بأحدث الوسائل الصحية لاسعاف المرضي وتدريب أطقم الإسعاف على أعلى مستوى.

وأشار اللواء عصام سعد أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في كافة قطاعات الحياة، والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي ويندرج مرفق الإسعاف ضمن هذا القطاع الحيوى لرفع كفاءة هذا المرفق المهم بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.