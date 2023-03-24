الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث المرج تكثف تحرياتها حول إصابة شخصين فى انفجار أنبوبة

انفجار أنبوبة
انفجار أنبوبة

يواصل رجال مباحث المرج بمديرية أمن القاهرة استكمال جمع المعلومات والتحريات حول حادث إصابة شخصين نتيجة انفجار أسطوانة غاز بمقهى أسفل عقار سكني، بمنطقة المرج، لكشف تفاصيل الحادث.

كما قام رجال المباحث بالاشتراك مع الجهات المعنية بإجراء معاينة لمسرح الواقعة لحصر الخسائر والتلفيات.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وذكروا أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية، نتيجة انفجار أسطوانة الغاز بالمقهى، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بالمنطقة لتلقي العلاج اللازم.

مباحث المرج مديرية امن القاهرة انفجار أسطوانة غاز اسفل عقار سكني بمنطقة المرج اصابة شخص إصابة شخصين إحدى المستشفيات

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