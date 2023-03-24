بعد تصدره تريند جوجل.. تعرف على مواعيد مسلسل «مذكرات زوج» على cbc

تصدر مسلسل «مذكرات زوج» للنجم طارق لطفي مؤشرات البحث على موقع «جوجل»، وذلك بعد عرض أولى حلقاته على قناة cbc.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مذكرات زوج

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "مذكرات زوج" التي عرضت على شاشة قناة Cbc إظهار المشاكل النفسية التي يعاني منها رؤوف (طارق لطفي) في حياته، حيث بدأت الحلقة التي جاءت بعنوان "وضع طيران" من داخل الطيارة، حيث يعمل رؤوف مراقبا جويا وهو يحلم أنه يغرق في الماء داخل "البانيو"، ليفيق وهو في الطيارة مصدوما، وبعد انتهائه من العمل يقابل صديقه هشام الذي يعمل طيارا ويتخيل أن يكون مكانه، ليعطيه هشام حقيبة ويخبره أنه سيذهب إلى حفلة تنكرية، وعندما يطلب منه المجيء معه يخبره أنه لا بد من العودة إلى المنزل من أجل مواعيد زوجته شيرين (عائشة بن أحمد).

مواعيد مسلسل «مذكرات زوج»

يعرض مسلسل «مذكرات زوج» حصريا على قناة cbc في المواعيد التالية، حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل مذكرات زوج، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه تامر نادي.