تترات مسلسلات و4 إعلانات.. نشاط مكثف للكينج محمد منير فى ماراثون رمضان

يعيش الفنان محمد منير حالة من النشاط الفني المكثف مع بداية شهر رمضان الكريم، عقب فترة غياب عن الساحة الفنية، وكان آخرها أغنية "للي" التي قام بطرحها بالتعاون مع الفنان أكرم حسني، والتي حصدت إشادات واسعة وقت طرحها عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية.

- 4 إعلانات متنوعة

ويشارك "الكينج" خلال ماراثون رمضان 2023، بصوته في الدعاية الإعلانية لأربع شركات كبري ما بين إعلانات لأحد السلع الغذائية الزيوت، وإعلانين لإحدى شركات العقارات، وأيضاً أعلاناً لأحد البنوك.

- غناء تتر «سره الباتع»

كما قدم محمد منير مسلسلين، مشاركين في السباق الرمضاني، وأولها مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، والمسلسل مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل يوسف إدريس، قام بالسيناريو والحوار خالد يوسف، بالمشاركة مع مصطفى إبراهيم.

- قصة مسلسل سره الباتع

المسلسل تدور أحداثه حول شاب يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف، ويقوم بالبحث عن اللغز أثناء فترة الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798، ويكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلقت الجيش حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده.

- أبطال المسلسل

أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

- تتر «عملة نادرة»

أما المسلسل الثاني، فيحمل عنوان عملة نادرة" للمخرج محمد العدل، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الفنان محمد رحيم.

- قصة مسلسل عملة نادرة

ويناقش المسلسل قضية حرمان المرأة من الميراث، والقيود التي تقع على المرأة في الصعيد، وتحاول "نيللي" الحصول على حقوق أولادها بكل الطرق الممكنة.

- أبطال عملة نادرة

الفنانة نيللي كريم وجمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، چومانا مراد، فريدة سيف النصر، رمزي العدل، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.