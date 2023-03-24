موسكو تنفى انسحاب الجيش الروسى من مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون

نفى القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، صحة الأنباء حول انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون التي انضمت إلى قوام روسيا قبل أشهر.

وأكد سالدو أن قوات الجيش الروسي لا تزال في مواقعها بمدينة نوفايا كاخوفكا وفي أماكن سيطرة القوات على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أمس الخميس.

وقال: "الأنباء الكاذبة التي تروجها كييف ترجع إلى حقيقة أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى مقاطعة خيرسون حملت تأثيرًا دعائيًا ضعيفًا".