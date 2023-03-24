الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قادة الاتحاد الأوروبى يصدقون على خطة لشراء مليون طلقة من ذخيرة المدفعية لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

صدق قادة الاتحاد الأوروبى على خطة لشراء مليون طلقة من ذخيرة المدفعية بشكل مشترك لأوكرانيا خلال العام المقبل.

 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن وزراء الخارجية والدفاع فى الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على خطة إمداد أوكرانيا بالقذائف في وقت سابق من هذا الإسبوع، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة وقعت على الخطة اليوم الخميس في قمة انعقدت ببروكسل.

 

ولم تشر الشبكة البريطانية إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

 

من ناحية أخرى، سلمت سلوفاكيا أول أربع طائرات مقاتلة من أصل 13 طائرة إلى أوكرانيا، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع فى براتسلافا.

 

ونقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن وزارة الدفاع السلوفاكية قولها إنه سيتم تسليم باقي الطائرات خلال الأسابيع المقبلة.

 

وتعد سلوفاكيا هى ثانى دولة توافق على تزويد كييف بطائرات "ميج-29" خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان بولندا أنها سترسل أربع طائرات لأوكرانيا.

 

وكانت الحكومة الأوكرانية قد تقدمت بطلبات عاجلة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة للحصول على طائرات حربية .. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا إن بلاده بحاجة إلى طائرات لصد الغزو الروسي بشكل فعال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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