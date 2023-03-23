الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقلاب سيارة نقل محملة بـ60 طن قمح بالدقهلية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

انقلبت سيارة نقل محملة بـ60 طن قمح بمحور شرنقاش الواصل بين طريق دمياط الشرقي ورافد جمصة الساحلي بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، مساء أول أيام شهر رمضان نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في توقف الحركة المرورية، وانتقلت معدات رئاسة مركز ومدينة طلخا لرفع آثار الحادث وفتح الحركة المرورية فيما يسفر الحادث عن وقوع ثمة إصابات.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحى، مأمور مركز شرطة طلخا بانقلاب سيارة نقل محملة بالقمح على طريق رافد جمصة أمام قرية المنيل، وبعثرت الحمولة على الطريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد توفيق،رئيس المباحث، والأجهزة التنفيذية لمكان البلاغ، وتبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقم "د ج م 6349"، وانقلبت أثناء دخولها دوران كوبري شرنقاش، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن سقوط الحمولة المقدرة بحوالي 60 طن قمح على الطريق.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيارة نقل قمح محور شرنقاش دمياط محافظة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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