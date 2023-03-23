الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسماء ضحايا تصادم سيارتين بمحور روض الفرج

تصادم
تصادم

لقي 3 أشخاص بينهم شقيقان مصرعهم في حادث تصادم أعلى محور روض الفرج، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالات وفاة بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم سيارتين مما أسفر عن مصرع كل من: فارس عبد الرسول 46 سنة مقيم أوسيم، ومحمد عباس 28 سنة وأخيه "نادر 26 سنة" يقيمان منيا القمح الشرقية.

نقلت الجثامين إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.

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