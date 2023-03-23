الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة

الزمالك
الزمالك

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة موجعة بعد تأكد غياب محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي عن مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الرابطة.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

وتأكد غياب محمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب خلال الفترة الماضية، والتي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالمقصود على تجهيز الثنائي عمر جابر وعبدالله جمعة من أجل التواجد مباراة البنك الأهلي القادمة في مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة، من أجل تعويض غياب أحمد فتوح الذي يتواجد في المنتخب الوطني بالإضافة إلى إصابة محمد عبدالشافي، وأخيرا حمزة المثلوثي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي.

الزمالك البنك الأهلي كأس الرابطة محمد عبد الشافى حمزة المثلوثي

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