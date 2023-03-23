الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«عملة نادرة».. ولادة متعثرة لـ نيللي كريم و«عبدالجبار» يلقن حفيده الوصية

عملة نادرة
عملة نادرة

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم عبر قناة “سي بي سي”، باستقبال حفيد الفنان جمال سليمان “عبد الجبار” الذي يبدأ بتلقنه الوصية، وتغضب نيللي كريم “نادرة” ويسيطر عليها القلق بعد هدية عبد الجبار لرضيعها.

الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة

وتبدأ الأحداث بصراخ نيللي كريم "نادرة" بسبب ولادتها المتعسره، بينما يجلس جمال سليمان "عبد الجبار" ينتظر ولادة حفيده الأول وهو يقرأ الأدعية وورد من القرآن الكريم.

وتظهر الفنانة ريم رؤوف "سميرة"، الغيرة لزوجها أحمد عيد "مسعود" من رد فعل “عبد الجبار” تجاه ولادة سلفتها “نادرة” وتتمني أن يكون المولود بنت، ويطلب منها مسعود ان تخفض صوتها قبل أن ينتبه لها والدة، وتنصرف “سميرة” غاضبة، ليعنف “عبد الجبار” ابنه “مسعود” بسبب حديث زوجته "سميرة".

وتضع "نادرة" مولدها الأول يوسف و يعتلي البيت أصوات الزغاريد وسط فرحة من الدكتورة "أنس" ابنة عبد الجبار و التي تجسد دورها الفنانة ندا موسى وأيضًا فرحة "إسراء" سلفة نادرة الثانية والتي تجسد دورها الفنانة مريم الخشت و فرحة "بلال" زوج "نادرة" بمولودة الأول والاطمئنان على صحة “نادرة” بعد الولادة، بينما بينما تعلق سكينة" والدته بلال و التي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر على خيبة املها ساخره من دلال و حب بلال لنادرة.

ويأمر عبد الجبار "عواد" شيخ الغفر و يجسد دوره الفنان أحمد البدري بذبح الذبائح و توزيعها على أهل النجع و ترك المعدية أسبوع بالمجان للجميع، بينما يجلس أبو عصايا غريم عبد الجبار و يجسد دوره الفنان كمال أبو ريه وسط مجموعة من الرجال بينهم "عطية أبو عصايا" و يجسد دوره الفنان أحمد فهيم و يجلس أيضا "عصام أبو عصايا" و يجسد دوره الفنان هشام عاشور، و بعض الرجال يعملون في تهريب السلاح من السودان على ظهور الجمال.

الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة مسلسل عملة نادرة عملة نادرة نجع عبد الجبار الفنان جمال سليمان

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