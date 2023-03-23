الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1204 مواطنين مجانًا خلال قافلة طبية بقرية الأمراء بكفر الدوار

البحيرة
البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بالأمراء مركز كفر الدوار، والقرى المجاورة وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة، وتم الكشف خلالها على 1204 مواطنًا مجانًا، من خلال وجود 12 عيادة طبية.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، حيث سجلت عيادتي الباطنة 271 وعيادة الأطفال 284 وعيادة الجراحة 119 وعيادة النساء 75 وعيادة تنظيم الأسرة 17 وعيادة العظام 145، وعيادة الأنف والأذن 58  وعيادة الجلدية 108 وعيادة الأسنان 51 وعيادة القلب 76.

كما أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم التوجيه بالدفع بـ8 معامل دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

 يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وبتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وإشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية.

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