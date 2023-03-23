معهد علوم البحار يجري عملية مسح بحري لخليج السويس

أجرى معهد علوم البحار والمصايد مسح بحري لخليج السويس، تحت رعاية الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وقال الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع المعهد بالسويس، إن عملية المسح تأتي استكمالًا لدور المعهد في رفع مستوى الوعي البيئي والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حيث تجري فريق من باحثين وفنيين فرع السويس بقيادة الدكتور ياسر جنيد برحلة حقلية لعمل مسح بحري وتجميع عينات من على طول الساحل الشرقي لخليج السويس بالرغم من الظروف الجوية المتقلبة.

وهدفت عملية المسح لدراسة التنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية والتي تساهم بالعديد من المنافع الاقتصادية والطبيعية تحقيقاً لأهداف الدولة في التنمية والاستثمار المستدام والتنبيه للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها هذه النظم البيئية البحرية وذلك لدعم متخذي القرار.