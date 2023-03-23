رمضان عبدالمعز: الملائكة تستغفر للصائمين كل يوم وليلة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الملائكة تستغفر للصائمين كل يوم وليلة، مضيفًا: «أنت في النهار صائم والصيام عبادة لذلك الملائكة تستغفر لك، أما بالليل فأنت قائم في صلاة التراويح فالملائكة أيضًا تستغفر لك».

وأضاف عبدالمعز خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة «dmc» الخميس، أن الله تعالى يأمر الجنة ويقول: «تزيني لعبادي الصائمين» موضحًا أن هناك بابًا في الجنة اسمه باب الريان يدخل منه الصائمون.

وتابع: «رائحة أفواه الصائمين أطيب عند الله من رائحة المسك» مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى في أول ليلة من رمضان ينظر الله للصائمين ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدًا.