الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء العراقي تقدم بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، ومثمناً الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، مع تأكيد حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

من جهته، أعرب الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، ومؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات.

وشهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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