الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق برنامج المسابقات السنوى «اكسب مصنع» على الفضائية المصرية

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انطلق برنامج المسابقات السنوي "اكسب مصنع" على شاشة الفضائية المصرية بالهيئة الوطنية للإعلام، بمشاركة اتحاد الصناعات والقطاع المصرفي وجمعيات رجال وسيدات الأعمال.

البرنامج يقدم جوائز مالية قيمة لأصحاب المنشآت الصناعية، ويفتح لهم أبواب التواصل مع مقدمي الخدمات من جهات حكومية وخاصة ومنظمات الأعمال.

وفكرة البرنامج عبارة عن مسابقة تنموية للمشروعات الصناعية الناشئة، ويتسابق فيها المشاركين على جوائز مالية يفوز بها المتسابق، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي المقدم لكل المشاركين بأفكارهم ومشروعاتهم الصناعية.

وتتكون لجان تحكيم برنامج "اكسب مصنع" من الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، أحمد فاروق مبادرة رواد النيل، أحمد الليثي ناصف عضو مجلس إدارة الشرقية للدخان، أحمد حسين هيئة الرقابة المالية والمشرف على التمويل متناهي الصغر، أحمد طاهر أستاذ الجامعة الأمريكية، يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، صلاح مبروك رئيس جمعية رجال الأعمال بالغربية، معتز بهاء الدين رئيس المطور الصناعى سي بي سي، معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أحمد عبدالرازق مستشار الهيئة العربية للتصنيع ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، هبة لبيب الرئيس التنفيذي لمبادرة رواد النيل، وخبير الحسابات سالم سعيد.

البرنامج من تقديم الإعلامي حسين معوض، وإخراج تامر هارون، وإنتاج ماجيك ميديا، ويدخل السباق الرمضاني للعام الثالث على التوالي، ويذاع الحادية عشرة والنصف مساءً على الفضائية المصرية.

https://m.youtube.com/watch?v=V1Gzfd2HTgQ

برنامج المسابقات السنوي اكسب مصنع اكسب مصنع الفضائية المصرية الهيئة الوطنية للإعلام برنامج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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