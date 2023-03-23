الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 480 طربة «حشيش» بحوزة 3 أشخاص قبل ترويجها على المتعاطين بالجيزة

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص، قبل ترويجها على المتعاطين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي (قسم شرطة الأهرام – مركز شرطة كرداسة) بمحافظة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.  

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى: ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلوجراما – 2300 قرص مخدر لعقار الترامادول – 2 طبنجة – 2 خزينة طبنجة – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) .
 

بمديرية أمن الجيزة مخدر الحشيش مباحث الجيزة

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