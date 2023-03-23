الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الفنان مجدى عبدالوهاب وتشييع الجثمان اليوم

الفنان مجدي عبدالوهاب
الفنان مجدي عبدالوهاب

رحل عن عالمنا الفنان مجدي عبدالوهاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ويشيع جثمان الراحل عقب صلاة العصر اليوم، من منزله ببرج القانونيين بالمعادي.

كان آخر أعمال الدكتور مجدى عبدالوهاب مسلسل «الدخول في الممنوع» بطولة الفنان أحمد فلوكس وإيمان العاصي وبشرى وعزت أبوعوف وسوسن بدر ونورهان ومونيا والمطربة أمينة، وحسام داغر وشريف خير الله وإيناس النجار ومحمد مرزبان وسعيد صديق ومصطفى رجب، تأليف محمد الباسوسي، وإخراج محمد النجار.

محطات في حياة الفنان مجدي عبدالوهاب

وبدأ الفنان مجدي عبدالوهاب؛ مشواره الفني من خلال برامج الأطفال الشهيرة كبرنامج «بابا شارو وأبلة فضيلة»، ثم اتجه للتليفزيون واشتهر في مسلسل «عائلة الحاج متولي».

درس مجدي عبدالوهاب الطب بجامعة القاهرة، بقسم الجراحة ثم انتقل إلى قسم الأمراض النفسية، بالإضافة إلى التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج وسيناريو سعاد القاضي، رئيسة إذاعة صوت العرب إلى «بابا شارو»، وبعدها انتقل للعمل مع أبلة فضيلة.

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