حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بنطاق دائرة القسم.

كان قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم لتضررها من ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم لقيامها بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي بدعوى توظيفها في تجارة المواد الغذائية "نظير أرباح شهرية" إلا أنها لم تقم بذلك أو رد المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتطوير مناقشتها للوقوف على مدى نشاطها الإجرامي، اعترفت بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهم جميعًا حضروا واتهموها بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.