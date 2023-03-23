الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برنامج غذائى للاعبى المنتخب قبل مواجهة مالاوى

مران المنتخب
مران المنتخب

كلف البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، الدكتور محمد أبوالعلا، بوضع برنامج غذائي متكامل يتماشى مع صيام شهر رمضان، على أن يتضمن منح اللاعبين قدرا كافيا من النشويات والبروتين وعمل وجبة خفيفة ما بين الإفطار والسحور، مع ضرورة تناول اللاعبين كثيرا من المشروبات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المالاوي، في التاسعة من مساء غد الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ التي تقام فى كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويختتم المنتخب الوطني تدريباته مساء اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي، بحضور جميع اللاعبين الذين اختارهم فيتوريا للتواجد في هذا المعسكر، سواء المحترفون أو المحليون.

ويشمل المران الرئيسي الذي يخوضه لاعبو الفراعنة بعض الجمل وطريقة اللعب دون التركيز على النواحى البدنية، وذلك حفاظا على اللاعبين مع بداية صيام شهر رمضان.

واستقر روى فيتوريا على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الغد، لكنه فضل عدم التعجل في إبلاغ اللاعبين لحين خوض مران اليوم ومعرفة مدى جاهزية كل لاعب لخوض مباراة الغد التى يحتاج خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز بهدف صناعة علامة جديدة مع الجماهير المصرية تحت قيادة فيتوريا.

ومن المقرر أن يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، مؤتمرا صحفيًا في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوي، للحديث عن مباراة مالاوي المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب الأخير اليوم لمدة ١٥ دقيقة بداية من الساعة العاشرة مساء.

بينما يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مالاوي في الثامنة والنصف مساءً، بحضور المدير الفني للفريق الضيف، باستاد الدفاع الجوي.

 

استاد الدفاع الجوي الإفطار البرتغالي روي فيتوريا التاسعة مساء الإفطار والسحور أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

بروتوكول تعاون بين مستثمرى أكتوبر وجامعة الأهرام الكندية

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

القبض على المتهم فى قضية فساد المليار دولار بالهرم

تبطين 652 كم من الترع بتكلفة 1.6 مليار جنيه في بني سويف

«النقل» تستعرض آخر تطورات مشروع مونوريل شرق النيل (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»