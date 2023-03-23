برنامج غذائى للاعبى المنتخب قبل مواجهة مالاوى

كلف البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، الدكتور محمد أبوالعلا، بوضع برنامج غذائي متكامل يتماشى مع صيام شهر رمضان، على أن يتضمن منح اللاعبين قدرا كافيا من النشويات والبروتين وعمل وجبة خفيفة ما بين الإفطار والسحور، مع ضرورة تناول اللاعبين كثيرا من المشروبات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المالاوي، في التاسعة من مساء غد الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ التي تقام فى كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويختتم المنتخب الوطني تدريباته مساء اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي، بحضور جميع اللاعبين الذين اختارهم فيتوريا للتواجد في هذا المعسكر، سواء المحترفون أو المحليون.

ويشمل المران الرئيسي الذي يخوضه لاعبو الفراعنة بعض الجمل وطريقة اللعب دون التركيز على النواحى البدنية، وذلك حفاظا على اللاعبين مع بداية صيام شهر رمضان.

واستقر روى فيتوريا على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الغد، لكنه فضل عدم التعجل في إبلاغ اللاعبين لحين خوض مران اليوم ومعرفة مدى جاهزية كل لاعب لخوض مباراة الغد التى يحتاج خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز بهدف صناعة علامة جديدة مع الجماهير المصرية تحت قيادة فيتوريا.

ومن المقرر أن يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، مؤتمرا صحفيًا في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوي، للحديث عن مباراة مالاوي المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب الأخير اليوم لمدة ١٥ دقيقة بداية من الساعة العاشرة مساء.

بينما يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مالاوي في الثامنة والنصف مساءً، بحضور المدير الفني للفريق الضيف، باستاد الدفاع الجوي.