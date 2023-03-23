مجلس الاتحاد الروسي يعتزم تكثيف الاتصالات مع البرلمانيين الصينيين

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن مجلس الاتحاد يعتزم تكثيف الاتصالات مع البرلمانيين الصينيين في المستقبل القريب.

وأضافت: سيتم أولا وقبل كل شيء تسريع الاستعدادات لعقد اجتماع مباشر للجنة البرلمانية الدولية للتعاون بين الجمعية الفدرالية والمجلس الوطني لنواب الشعب، مشيرة إلى أن تلك أداة فعالة للغاية للتفاعل بين المشرعين. وقد تحولت وسيلة الاتصال إلى الإنترنت نظرا لظروف الوباء.

تابعت: تم الانتهاء من زيارة الدولة، والتي أصبحت، دون مبالغة، حدثا بارزا في العلاقات الثنائية. وأكدت استقرار التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين روسيا والصين. ونتائج المحادثات بين قادة البلدين، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، تتطلب تكثيف الاتصالات بين البرلمانيين في المستقبل القريب جدا. هذا واضح، وقد تم بالفعل إعطاء التعليمات ذات الصلة اليوم إلى لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية وقسم العلاقات الدولية لدينا.

وأعربت ماتفيينكو عن ثقتها في أن اجتماع البرلمانيين وتعارفهم الشخصي مع الرئيس الجديد للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي يمكن أن يصبح حافزا جادا لتكثيف الاتصالات، بما في ذلك على المستوى الإقليمي.

وأشارت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إلى أنها ترى من الصواب استئناف الاجتماعات المباشرة داخل اللجنة في الأشهر المقبلة.

وتابعت: أستطيع القول إن كلا من الزملاء الصينيين ووزارتي خارجية البلدين قد بدأوا في العمل على قضايا جوهرية واتفقوا على مواعيد محددة، ومن المقرر أن يعقد اجتماع اللجنة في بكين.