الخميس 23 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة بالغربية

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة أول أيام  شهر رمضان، 124 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وكان العميد إيهاب عبد الحليم مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير 124 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

اول أيام شهر مضان أبو الفتوح مخالفة تموينية متنوعة بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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