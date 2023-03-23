الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حدث ليلا».. حبس 4 قتلوا شخصا في الجيزة وسقوط سيدة من الـ«13» بالهرم

حدث ليلا»
حدث ليلا»

شهدت الساعات الماضية، عددًا من الوقائع والجرائم الهامة، نسردها لهم خلال التقرير التالي من خلال نشرة "حدث ليلًا".

- إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الواحات الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد وجود مصادمة أعلى طريق الواحات الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص طريق الواحات الصحراوي، صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

- "مرور الجيزة" يبدأ تنفيذ خطة لمنع الزحام في رمضان

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ خطتها المرورية المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة سير السيارات، خاصة وقت الذروة قبل الإفطار، وكذلك في الفترة المسائية بعد الإفطار لما تشهده تلك الفترة من ظهور كثافات مرورية مرتفعة.

وتم تعزيز قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، بضباط قطاع التراخيص وضباط الأعمال الإدارية والأفراد والمجندين وتوزيعهم، لإحكام السيطرة المرورية بكافة المحاور.

- حبس المتهمين بقتل شخص وحرق جثته في الجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس المتهمين بقتل أحد الأشخاص، وإشعال النار في جثته وسرقته في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، 

و كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من سيدة مُقيمة بدائرة القسم، تفيد فيه بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائدا سيارة ملاكي وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور، وأن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتي القاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه.

وتبين قيامهم باستدراجه لمكان خال من المارة وتعدوا عليه بالضرب وخنقه حتى فارق الحياة، وقاموا بإلقاء جثته بمنطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، واستولوا على (هاتفه المحمول - مبلغ مالي) وأضرموا النيران بجثته وفروا هاربين.

- إصابة سيدة سقطت من الطابق الـ13 فى الهرم

أصيبت سيدة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من الطابق الـ13 بمنطقة الهرم، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد سقوط سيدة من علو بمنطقة سهل حمزة بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور علي سيدة مصابة بكسور وكدمات إثر سقوطها فى المنور من الطابق الـ13 إلى الثامن، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها  للوقوف على ملابسات الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية  من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طريق الواحات طريق الواحات الصحراوي مرور الجيزة نيابة جنوب الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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