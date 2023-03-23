خبراء: تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن له تأثير كبير على الاقتصاد العالمى

قالت شبكة "بي بي سي"، إن عددًا من الخبراء أوضحوا أن هناك تدهورًا كبيرًا في العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، إثر تراجع العلاقات السياسية بين واشنطن وبكين.

- تدهور العلاقات الأمريكية الصينية

ونقلت بي بي سي القول عن مايكل هارت رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، أن الشركات الأمريكية "أكثر سلبية مما كانت عليه منذ فترة طويلة" فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية في الصين.

وتابع "ومع استمرار تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، إن التنافس جعل الأعمال التجارية صعبة للغاية، مضيفًا يعكس تشاؤم الشركات بشأن الوضع الحالي للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين سنوات قليلة مضطربة، لقد سئمت الشركات حقًا بعد ثلاث سنوات من جائحة كورونا" .

وأضاف رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، "قيود السفر بسبب كورونا وارتفاع تكاليف العمالة، دفعت المديرين التنفيذيين إلى عدم تولي مهام في الصين، والضغوط السياسية، بشكل عام أصبحت الصين مكانًا أقل قابلية للتنبؤ به للقيام بأعمال تجارية.

وواصل "هارت"، اختلفت حكومتا الرئيس شي والرئيس بايدن حول ما يبدو أنه عدد متزايد باستمرار من القضايا من أوكرانيا إلى فيروس كورونا وتايوان وتيك توك وأشباه الموصلات، وقد انعكس ذلك في أحدث استطلاع سنوي لغرفة التجارة الأمريكية في الصين لأكثر من 900 من أعضائها. لأول مرة يظهر أن الأغلبية، 55٪، لم تعد تعتبر الصين كأولوية استثمارية من الدرجة الأولى - مكانًا ينبغي عليهم إنفاق الأموال فيه لتنمية أعمالهم.

كما ارتفع عدد الذين يرون "عدم اليقين في العلاقات الثنائية" باعتباره التحدي الرئيسي لهم في الصين بنسبة 10٪ في العام الماضي إلى 66٪. في الوقت نفسه، ارتفع عدد الذين يعتقدون أن الصين أصبحت أقل ترحيبًا بالشركات الأجنبية إلى 49٪.

- تدهور العلاقات الاقتصادية الامريكية الصينية له آثار على صحة الاقتصاد العالمي

وقالت "بي بي سي"، مرت الآن خمس سنوات منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية على 60 مليار دولار (49 مليار جنيه إسترليني) من البضائع الصينية ، حيث صعد حربه التجارية بسبب "الممارسات التجارية غير العادلة" بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية والعجز التجاري، والتزمت الصين بوعدها بالانتقام بفرض تعريفات جمركية خاصة بها.

وقال إسوار براساد، أستاذ سياسة التجارة العالمية بجامعة كورنيل، والرئيس السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي، إن تدهور العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية له آثار على صحة الاقتصاد العالمي بأكمله.

ويقول: "الحقيقة هي أن الصين بحاجة إلى الكثير من المنتجات، وخاصة المنتجات التكنولوجية من الولايات المتحدة، ولدى الولايات المتحدة الكثير من الشركات التي تدير سلاسل التوريد الخاصة بها عبر الصين، وهذا أمر مهم بالنسبة للاقتصاد العالمي لأنه ليس سلاسل التوريد فقط هي ما يمثل أهمية لهذين البلدين. يتم تحديد مدة التجارة العالمية من خلال العلاقة بين هذين البلدين".

ومن المفترض أن تحافظ منظمة التجارة العالمية (WTO) على تناغم هذا المضمون من خلال التمسك بقواعد التجارة العالمية.

- إدارة بايدن رفضت حكمين لصالح الصين بشأن التعريفات التي فرضها ترامب

ومع ذلك، في ديسمبر، رفضت إدارة بايدن بقوة حكمين لصالح الصين بشأن التعريفات التي فرضها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب كجزء من حربه التجارية. وقالت الولايات المتحدة إنها فرضت على قضايا الأمن القومي التي لا يحق لمنظمة التجارة العالمية الحكم فيها.

بشكل عام، تظل 66.4٪ من واردات الولايات المتحدة من الصين و58.3٪ من الواردات الصينية من الولايات المتحدة خاضعة للتعريفات، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، مع القليل من الدلائل على أن أيًا من الجانبين سيخفضها.