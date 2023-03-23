الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاع المياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة المجموعة الإقليمية "العمل معًا من أجل الماء .. مصدر الحياة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة بنيويورك.

وأكد الدكتور هانى سويلم، أهمية انعقاد المجموعة الإقليمية "العمل معًا من أجل المياه" والتي شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها عام ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة تعد قصة نجاح للتعددية ومراعاة قيم الأمم المتحدة، حيث اجتمعت البلدان الثمانية عشر في المجموعة الأساسية من مناطق مختلفة حول العالم للعمل بشكل جماعى لتعزيز أجندة المياه ورفع الطموح العالمى قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

واستعرض الدكتور سويلم، مجهودات المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث تم إصدار البيان الإقليمي المشترك بشأن المياه بدعم من عدد قياسى بلغ ١٦٨ دولة و ١١ منظمة، كما نظمت المجموعة احتفالية "علامة عام واحد" في يوم المياه العالمى ٢٠٢٢، كما قدمت المجموعة عدد من البيانات المشتركة خلال الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣.

النهوض بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة

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وأكد وزير الرى، على التزام المجموعة القوى بالنهوض بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، مع العمل على ضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحى، خاصة بالدول التي تعاني من الندرة المائية والبلدان النامية التي تعتبر الاكثر احتياجًا للإدارة المتكاملة للموارد المائية على كافة المستويات .

يأتى ذلك فيما تتواصل فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" في نيويورك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.

كما تستعرض دول العالم خلال المؤتمر ، التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه" وتحديد العقبات التي تواجه تحقيقها، ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال.

الامم المتحدة التنمية المستدامة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الصرف الصحي الموارد المائية والري خدمات الصرف الصحي مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة

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