وزير الرى: الاقتصاد المصرى يعتمد على المياه.. والزراعة تؤمن نصف غذاء 105 ملايين نسمة

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة الحوارية "المياه والتنمية المستدامة"، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك.

الحصول على الماء حق إنساني واجتماعي

وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الماء حق إنساني واجتماعي وبالتالي فإن الحصول الموثوق به على المياه الصالحة للشرب هو حق من حقوق الإنسان الذى لا غنى عنه لاستدامة "الحق في الحياة"، وأنه لا يمكن تقييد قيمة المياه بالمنطق الاقتصادي.

تسعير المياه سيؤدي لتفاقم عدم المساواة العالمية

كما أوضح وزير الموارد المائية والري، أن تسعير المياه سيؤدى لتفاقم عدم المساواة العالمية ويهدد السكان الأكثر فقرًا والسكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة بالفعل للإجهاد المائي كما هو الحال في مصر، حيث يعتمد الاقتصاد المصري على المياه، ويؤمن قطاع الزراعة حوالي نصف غذاء 105 ملايين نسمة ويحافظ على سبل العيش لأكثر من نصفهم.

مصر نجحت في تطوير عملية إدارة المياه

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أن مصر قد نجحت في تطوير عملية إدارة المياه، من خلال سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة والاعتماد المتزايد على مصادر المياه غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ سياسة الأمن الغذائي التي توازن بين إنتاج الغذاء والواردات.

حاجة ملحة لتطوير إطار عالمي لإدارة المياه

كذلك لفت وزير الموارد المائية والري، إلى أن هناك بالفعل حاجة ملحة لتطوير إطار عالمي لإدارة المياه يعطي الأولوية القصوى لتأمين المياه اللازمة لاحتياجات السكان.

يأتى ذلك فيما تتواصل فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" في نيويورك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.

كما تستعرض دول العالم خلال المؤتمر، التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه" وتحديد العقبات التي تواجه تحقيقها، ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال.