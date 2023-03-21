الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: حشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لوى زيمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية وسكرتير عام المؤتمر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة بنيويورك.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهداف "عقد العمل من أجل المياه ٢٠١٨ – ٢٠٢٨" والعقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف وسُبل التعامل معها للإسراع في تحقيق هذه الأهداف على المستوى العالمى.

الترابط بين المياه والعمل المناخى في ظل التأثيرات السلبية له 

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وزير الرى: مصر تسعى لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه

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وزير الرى: آثار متزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية فى العالم

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وأكد الوزير ضرورة حشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، خاصة بالدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، مع التأكيد على الترابط التام بين المياه والعمل المناخى في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه .

يأتى ذلك فيما تتواصل فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" في نيويورك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمى .

كما تستعرض دول العالم خلال المؤتمر، التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه" وتحديد العقبات التي تواجه تحقيقها، ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال.

كذلك، تسعى مصر لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلبًا على العديد من الدول حول العالم، خاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال .

كما أوضح وزير الموارد المائية والرى، أن مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة قد سبقه عقد العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية على مسار الإعداد لهذا المؤتمر التي سيتم رفع التوصيات الناتجة عنها لعرضها خلال المؤتمر .

وأشار إلى أن مصر كان لها دور بارز في هذه الفعاليات الدولية مثل أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27 التي سعت فيها مصر وبنجاح لإبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" والسعى لتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية.

الاقتصادية والاجتماعية الأمين العام للأمم المتحدة التأثيرات السلبية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدول الافريقية هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى عمل المناخ قضايا المياه

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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