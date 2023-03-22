الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة للتحكم فى استخدام المياه الجوفية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية تحقيق الإدارة المستدامة للمياه الجوفية من خلال تطوير واستخدام هذا المورد لتلبية الاستخدامات الحالية والمستقبلية دون التسبب في عواقب بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية غير مقبولة، خاصة مع زيادة في الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والتحضر السريع.

كما أشار الدكتور هاني سويلم، لأهمية الحفاظ  على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام وخاصة المياه الجوفية غير المتجددة.

وأوضح وزير الموارد المائية والري خلال كلمته فى جلسة "الإدارة المستدامة للمياه الجوفية"، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك 
أنه ولتحقيق الاستدامة في إدارة المياه الجوفية فهناك حاجة لتطوير أفضل الممارسات الخاصة بالإدارة، واعتماد النهج العملي واستخدام النماذج الهيدروجيولوجية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وتنفيذ شبكات المراقبة والتحكم.

يأتى ذلك فيما تتواصل فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" في نيويورك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.

كما تستعرض دول العالم خلال المؤتمر، التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه" وتحديد العقبات التي تواجه تحقيقها، ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال.

كذلك تسعى مصر لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلبًا على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.

كما أوضح وزير الموارد المائية والري، أن مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة قد سبقه عقد العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية على مسار الإعداد لهذا المؤتمر والتي سيتم رفع التوصيات الناتجة عنها لعرضها خلال المؤتمر.

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