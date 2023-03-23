الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية السعودى ونظيره الإيرانى يتفقان على عقد لقاء لبحث فتح السفارات

السعودية وايران
السعودية وايران

أجرى وزير الخارجية الإيراني الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه في بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، وذلك بعد 7 سنوات من انقطاعها.
 

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