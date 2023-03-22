هانى سويلم: دور محورى لمصر فى كافة ملفات الأمم المتحدة المتعلقة بالمياه

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عددا من اللقاءات مع وزراء المياه بالعديد من دول العالم، وذلك على هامش فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" في نيويورك.

حيث التقى الدكتور هاني سويلم، بكل من وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني، ونوربرت توتشنج وزير المياه والزراعة والغابات النمساوي، وآنكسويس ماسوكا وزير المياه والزراعة والأراضي والمناطق الريفية بدولة زيمبابوي، وذلك بحضور السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية

وأشار الدكتور هاني سويلم، خلال هذه اللقاءات لدور مصر المحوري في كافة ملفات الأمم المتحدة المتعلقة بالمياه، وحرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن من أبرز نتائج إسبوع القاهرة الخامس للمياه 2022 هو إصدار "نداء القاهرة للعمل"، والذي تم وضعه بناء على مناقشات عميقة لتعزيز السياسات العالمية والالتزام بدعم البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما أكد الدكتور هاني سويلم إلى أن المياه كانت قضية محورية في المناقشات التي تمت خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27، حيث كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي يتم فيها التعامل مع المياه كمصدر حاسم ووسيلة لمكافحة تغير المناخ، كما تم إطلاق "مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والصمود" AWARe.

مصر تعمل على تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن مصر ستعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية للارتقاء بأجندة المياه في إفريقيا وخدمة مصالح الدول الإفريقية، وتعزيز التعاون الفني والبحثى في مجالات إدارة المياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه ومعالجتها، وتعزيز البنية التحتية للمياه الموفرة للطاقة، واستنباط محاصيل تتحمل الملوحة العالية للمياه وتكون أقل استهلاكًا للمياه.