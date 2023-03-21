الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى يصل نيويورك للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة عقد المياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وصل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري إلى "نيويورك" على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه"، والمزمع عقده خلال الفترة (٢٢ - ٢٤) مارس الجاري، وقد كان في استقباله السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والذي أعرب عن ترحيبه بالوزير والوفد المرافق له.

كما التقى الدكتور سويلم، يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني للمؤتمر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية للقيادة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث "المياه والمناخ".

ومن المقرر قيام الدكتور سويلم بعقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع العديد من الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه.

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وأكد وزير الموارد المائية والري، أن "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" قد سبقه عقد العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية على مسار الإعداد لهذا المؤتمر والتي سيتم رفع التوصيات الناتجة عنها لعرضها خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن مصر كان لها دور بارز في هذه الفعاليات الدولية مثل أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27، والتي سعت فيهم مصر وبنجاح لإبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية"، والسعى لتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية.

الجدير بالذكر، أن "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" يستهدف قيام دول العالم باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه (٢٠١٨ – ٢٠٢٨)"، وتحديد العقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال، كما أنه من المقرر مناقشة خطة عمل مبادرة "التكيف في قطاع المياه"، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27.

COP27 COP2 الأمم المتحدة في نيويورك التحديات المائية التغيرات المناخية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية السفير أسامة عبد الخالق المناخ COP27 المياه والتغيرات المناخية

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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وزير الرى يصل نيويورك للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة عقد المياه

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