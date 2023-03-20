وزير الرى: مصر تسعى لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه

يتوجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، إلى نيويورك، على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه، والمزمع عقده خلال الفترة ٢٢ إلى ٢٤ مارس الجارى بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمى.

تحديات المياه العالمية تؤثر سلبًا على العديد من الدول حول العالم

وقال الدكتور هانى سويلم، إن مشاركة مصر في هذا المؤتمر المهم تأتى في إطار سعيها لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلبًا على العديد من الدول حول العالم، خاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، ما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.

وأوضح وزير الرى، أن مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة، قد سبقه عقد العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية على مسار الإعداد لهذا المؤتمر، والتي سيتم رفع التوصيات الناتجة عنها لعرضها خلال المؤتمر.

وأشار إلى أن مصر كان لها دور بارز في هذه الفعاليات الدولية مثل أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27، والتي سعت فيها مصر وبنجاح لإبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية"، والسعى لتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية.

استعراض مبادرة "التكيف في قطاع المياه" التي أطلقتها مصر

هذا ومن المقرر خلال فعاليات المؤتمر مناقشة خطة عمل مبادرة "التكيف في قطاع المياه"، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، كما أنه من المقرر عقد "سويلم" العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع العديد من الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه .

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت في عام ٢٠١٨، أن الفترة بين عامي ٢٠١٨– ٢٠٢٨، هى "العقد الدولي للعمل.. الماء من أجل التنمية المستدامة"، والمعروف اختصارًا باسم "عقد العمل من أجل المياه".