الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جمال علام يهنئ المنتخب الأوليمبى ويشيد باللاعبين بعد الفوز على زامبيا

جمال علام
جمال علام

حرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على نقل تهنئة جميع أعضاء مجلس الإدارة إلى الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي ولاعبي المنتخب، بعد الفوز على زامبيا بهدفين نظيفين اليوم الأربعاء، في ذهاب الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأوليمبياد "باريس 2024".

جاء ذلك خلال لقاء جمال علام مع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة، وكان بصحبته خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، وكل من حازم إمام، ومحمد حلمي مشهور، ومحمد أبوالوفا ودينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة.

وأشاد علام باللاعبين والجهاز الفني واعتبر الفوز خطوة مهمة نحو بلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وطالب الجميع بالحفاظ على حالة التركيز وتأكيد الحسم فى زامبيا.

وأضاف علام أن اتحاد الكرة مدعومًا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لا يدخر جهدًا من أجل تهيئة الأجواء الإيجابية لكل المنتخبات، مشددًا على أنه متفائل بجيل المنتخب الأوليمبي الحالي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أنهى في وقت سابق إجراءات سفر المنتخب الأوليمبي المصري إلى الأراضي الزامبية على متن طائرة خاصة، لخوض مواجهة الإياب.

جمال علام اتحاد الكرة المنتخب الأوليمبي مباراة مصر وزامبيا

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